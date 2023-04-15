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    «Торпедо» — «Спартак»: стартовые составы команд

    «Торпедо» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Торпедо» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.

    Запасные: Ботнарь, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Прошкин, Роганович, Кухарчук, Орехов, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.

    «Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.

    Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Веденеев, Классен, Рыбус, Зиньковский, Зорин, Мелёшин, Николсон.

    Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.

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