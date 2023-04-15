«Торпедо» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

«Спартак» Фото: globallookpress.com
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.
Запасные: Ботнарь, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Прошкин, Роганович, Кухарчук, Орехов, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Веденеев, Классен, Рыбус, Зиньковский, Зорин, Мелёшин, Николсон.
Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.