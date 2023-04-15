ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Лестер». Онлайн
  • 19:18
    • «Борнмут» дожал «Тоттенхэм» в матче АПЛ
  • 19:04
    • «Брайтон» на выезде обыграл «Челси»
  • 18:47
    • «Боруссия» в большинстве пропустила 3 мяча и упустила победу над «Штутгартом»
  • 18:40
    • ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ
  • 18:31
    • «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом»
    Все новости спорта

    Кадис — Реал Мадрид: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Кадис — Реал Мадрид

    Футбол Примера (Ла Лига) Кадис Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 15.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Кадис — Реал Мадрид.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Кадис и Реал Мадрид. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Реал Мадрид — Кадис 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Мадрид»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Кадис — Реал Мадрид.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «лисам»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартак» будет играть на победу
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Создаст ли «Верона» проблемы «Наполи»?
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры