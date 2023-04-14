«Специя» — «Лацио»: счет матча 0:3, обзор голов

В составе команды Маурицио Сарри точными ударами отметились Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон и Маркос Антонио.
Футбол. Италия. Серия А
Специя — Лацио 0:3
Голы: 0:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (36'), 0:2 Фелипе Андерсон (52'), 0:3 Маркос Антониу (89') Специя: Бартломей Дронговский, Кельвен Амьен-Аду, Пшемыслав Висневски, Этан Ампаду, Димитриос Николау (Аркадиуш Реца, 62'), Олбин Экдаль, Сальваторе Эспозито, Мехди Бурабья (Кевин Агудело, 62'), Даньеле Верде (Эльдор Шомуродов, 76'), M'bala Nzola, Эммануэль Гьяси (Дэниел Мальдини, 62') Лацио: Маттиа Цаканьи (Маттео Канчелльери, 88'), Чиро Иммобиле (Педро Родригес, 69'), Фелипе Андерсон, Луис Альберто, Данило Катальди (Маркос Антониу, 80'), Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай, Алессио Романьоли, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Иван Проведель Предупреждения: Данило Катальди (71'), Маркос Антониу (81'), Алессио Романьоли (83'), Этан Ампаду (84'), Маттео Канчелльери (88')
Победа позволила «Лацио» набрать 61 очко и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. У «Специи» 26 пунктов и семнадцатая строчка.