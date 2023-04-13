ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Захарян: Через год вижу себя игроком европейского клуба

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян признался, что через год видит себя игроком европейского клуба.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба.

    Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», — приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате России 19 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

  • Захарян рассказал, считает ли себя звездой
  • Читайте по теме

    • Напомним, в прошлом году Захарян был близок к переходу в «Челси», но клубам не удалось оформить сделку из-за технических проблем. Во время зимней паузы в текущем чемпионате России 19-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьют и те, и эти
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На что может рассчитывать Моуриньо в Голландии?
  • «Фейеноорд» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Старая Сеньора» начнет без прелюдий
  • «Ювентус» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Базель — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры