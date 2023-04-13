Захарян: Через год вижу себя игроком европейского клуба

Полузащитник московского «Динамо»признался, что через год видит себя игроком европейского клуба.

«Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба.

Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», — приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате России 19 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Напомним, в прошлом году Захарян был близок к переходу в «Челси», но клубам не удалось оформить сделку из-за технических проблем. Во время зимней паузы в текущем чемпионате России 19-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».