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    Талалаев: Если тебе протягивают руку, у тебя должно быть основание, чтобы ее не пожать

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    Российский тренер Андрей Талалаев высказался относительно решения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы не пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «У меня были такие ситуации, демонстративно, но не так часто. Не знаю, как отнесся Семак, но мужчина всегда должен оставаться мужчиной.

    Какие бы руки ни были. Если тебе протягивают руку, у тебя должно быть основание, чтобы ее не пожать. Здесь оставим Дзюбу. Дай бог ему удачи и всегда оставаться мужчиной», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

    Напомним, после игры 34‑летний нападающий железнодорожников не стал жать руку Семаку. Дзюба играл за петербургскую команду с 2015 по 2022 год.

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