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    Черчесов считает, что такие фигуры, как Дзюба, нужны нашему футболу

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Московское дерби шло практически параллельно с нашим матчем в чемпионате Венгрии, так что посмотреть его я объективно не мог. Обзора матча тоже не видел. А вот обзор встречи "Локомотива" с "Зенитом" посмотрел.

    тобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против "Зенита", надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел, только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей.

    В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артем — важный игрок для "Локомотива". И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу.

    Что касается его взаимоотношений с "Зенитом", то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое. В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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