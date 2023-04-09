«Сочи» и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на матч РПЛ

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.
Запасные: Заболотный, Макарчук, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Цаллагов, Шипунов, Батырев, Мигел Силвейра, Жоаозиньо, Джорджевич, Федоров.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Зуев, Бабкин, Витюгов, Иванисеня, Циркович, Цыпченко, Шитов.
«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. «Крылья Советов» располагаются на 12-й позиции (21).
Матч между этими командами состоится 9 апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.