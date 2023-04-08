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    Герта — РБ Лейпциг: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2023 в 19:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Герта — РБ Лейпциг

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    Герта и РБ Лейпциг начнут матч в 19:30 в немецкой Бундеслиге, 08.04.2023.

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    Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Герта 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.39.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «РБ Лейпциг»).

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