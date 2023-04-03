ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля
  • 17:44
    • Гогниев уволен из «Химок»
  • 15:08
    • Влут приговорен к 2.5 годам тюрьмы за ДПТ в Нидерландах
    Все новости спорта

    ФИФА обязала «Вест Хэм» перевести ЦСКА оставшиеся деньги за Влашича

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА АПЛ Футбол Англии Вест Хэм
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с московским клубом за трансфер полузащитника Николы Влашича.

    Никола Влашич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Влашич

    «Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали "Вест Хэму", но тщетно. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу: нам должны выплатить всю сумму, а также пени — 5 процентов годовых.

    Порядка 18 миллионов. Но в данном случае решение касается выплаты второго транша — около 9 миллионов евро.

    У "Вест Хэма" есть 10 дней, чтобы запросить полное решение. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет еще 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у "Вест Хэма" будет 45 дней на оплату. Если оплата не поступит, то мы можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

  • ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить «Спартаку» за аренду Крала
  • Читайте по теме

    • Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Летом прошлого года «молотобойцы» отдали хорватского полузащитника в аренду в «Торино» до конца текущего сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голевое шоу на «Гудисон Парк»?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры