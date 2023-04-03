ФИФА обязала «Вест Хэм» перевести ЦСКА оставшиеся деньги за Влашича

Генеральный директорсообщил, что ФИФА обязаларасплатиться с московским клубом за трансфер полузащитника

«Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали "Вест Хэму", но тщетно. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу: нам должны выплатить всю сумму, а также пени — 5 процентов годовых.

Порядка 18 миллионов. Но в данном случае решение касается выплаты второго транша — около 9 миллионов евро.

У "Вест Хэма" есть 10 дней, чтобы запросить полное решение. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет еще 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у "Вест Хэма" будет 45 дней на оплату. Если оплата не поступит, то мы можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Летом прошлого года «молотобойцы» отдали хорватского полузащитника в аренду в «Торино» до конца текущего сезона.