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    Стало известно, когда сборная России может сыграть против Китая

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Китая Футбол Китая Товарищеские матчи
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в этом году сборная России не сыграет с Китаем.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи.

    Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, в конце марта сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

    Ранее сообщалось, что сборная России может провести матчи с командами из Азии, Африки и Южной Америки.

    Кроме того, сборная России может сыграть в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

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