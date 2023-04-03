Стало известно, когда сборная России может сыграть против Китая

Президент Российского футбольного союза (РФС)сообщил, что в этом году сборнаяне сыграет с

«Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи.

Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце марта сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что сборная России может провести матчи с командами из Азии, Африки и Южной Америки.

Кроме того, сборная России может сыграть в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.