ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Меган РапиноНазло рекордам. Десять величайших футболисток всех времен
    Все новости спорта

    Спиридонов: Скоро на российских стадионах будут бесплатно наливать пиво, чтобы собрать зрителей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак Ростов ЦСКА Болельщики
    Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов считает, что в скором временем на российских стадионах снова разрешат продажу пива.

    РФС может вернуть пиво на стадионы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    РФС может вернуть пиво на стадионы

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

    «Мне, как человеку, не употребляющему алкоголь целый год, плевать на пиво на стадионах — это раз.

    Но сейчас там некому его пить. На трибуны ходят дети и пенсионеры. Скоро вообще будут бесплатно наливать пиво, чтобы собрать стадион.

    А с пивом или без — нет разницы, как отдыхать на стадионе, когда поддерживаешь любимую команду», — приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».

  • «Дискуссии нет». Уткин отреагировал на заявление президента РФС о Fan ID
  • Читайте по теме

    • Напомним, сообщалось, что правительство России может частично отменить Fan ID.

    С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» победную серию «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Динамо» дожмет южан
  • «Динамо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Спартак» обыграет удобного соперника?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рыбакина — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Франклин — Джошуа
  • Бокс
  • Завтра в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры