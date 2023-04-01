Спиридонов: Скоро на российских стадионах будут бесплатно наливать пиво, чтобы собрать зрителей

Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака»считает, что в скором временем на российских стадионах снова разрешат продажу пива.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Мне, как человеку, не употребляющему алкоголь целый год, плевать на пиво на стадионах — это раз.

Но сейчас там некому его пить. На трибуны ходят дети и пенсионеры. Скоро вообще будут бесплатно наливать пиво, чтобы собрать стадион.

А с пивом или без — нет разницы, как отдыхать на стадионе, когда поддерживаешь любимую команду», — приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».

Напомним, сообщалось, что правительство России может частично отменить Fan ID.

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.