«Дискуссии нет». Уткин отреагировал на заявление президента РФС о Fan ID

«600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион», — сказал Дюков о Fan ID.
«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.
А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет. Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы.
А дискуссии нет», — написал Уткин в своем телеграм-канале.