«Дискуссии нет». Уткин отреагировал на заявление президента РФС о Fan ID

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова по поводу системы Fan ID.

«600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион», — сказал Дюков о Fan ID.

«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.

А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет. Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы.

А дискуссии нет», — написал Уткин в своем телеграм-канале.