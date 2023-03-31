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    «Дискуссии нет». Уткин отреагировал на заявление президента РФС о Fan ID

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова по поводу системы Fan ID.

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    «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион», — сказал Дюков о Fan ID.

    «Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.

    А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет. Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы.

    А дискуссии нет», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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