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    Правительство России может частично отменить Fan ID

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    Правительство России в ближайшее время может частично отменить Fan ID, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Болельщики не могут посещать матчи РПЛ без Fan ID
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    Болельщики не могут посещать матчи РПЛ без Fan ID

    По данным источника, в правительство России направили письмо с предложениями и поправками к действующему закону о карте болельщика.

    Среди реформ — отмена Fan ID для детей до 14 лет, послабления для владельцев или покупателей сезонных абонементов на матчи РПЛ.

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    • Также в правительство направлено предложение вернуть на стадионы РПЛ продажу алкогольного пива.

    Отмечается, что у всех предложений есть шансы на воплощение в жизнь.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей.

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  • 06/03/2023

    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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