Правительство России может частично отменить Fan ID

Правительство России в ближайшее время может частично отменить сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, в правительство России направили письмо с предложениями и поправками к действующему закону о карте болельщика.

Среди реформ — отмена Fan ID для детей до 14 лет, послабления для владельцев или покупателей сезонных абонементов на матчи РПЛ.

Также в правительство направлено предложение вернуть на стадионы РПЛ продажу алкогольного пива.

Отмечается, что у всех предложений есть шансы на воплощение в жизнь.

Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей.

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.