Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей

Президент России поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков.

Распоряжение касается, прежде всего, инвалидов, пенсионеров и детей.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Срок — 1 мая 2023 г. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В.», — говорится в поручении Путина.

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.