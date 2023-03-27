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    Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей

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    Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков.

    Владимир Путин
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    Владимир Путин

    Распоряжение касается, прежде всего, инвалидов, пенсионеров и детей.

    «Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

    Срок — 1 мая 2023 г. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В.», — говорится в поручении Путина.

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    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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