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    «Челси» — «Астон Вилла». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ между «Челси» и «Астон Виллой»

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    Сегодня в 19:30 по московскому времени в рамках очередного тура чемпионата Англии встретятся соседи по турнирной таблице — «Челси» и «Астон Вилла». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    Лондонский клуб занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 27-ми сыгранных матчей. На счету «Челси» 10 побед, 8 ничьих и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 29:28.

    В крайнем туре АПЛ «Челси» не смог продлить свою победную серию до 4-х матчей во всех турнирах, сыграв на домашней арене вничью с «Эвертоном» (2:2). «Аристократы» дважды вели по ходу встречи, но позволили «ирискам» сравнять счет за минуту до окончания основного времени матча.

    Ранее подопечные Грэма Поттера с минимальным счетом переиграли «Лидс» (1:0), вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов, победив дортмундскую «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала, а также оформили 3 очка в выездном матче против «Лестера» (3:1).

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    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы также имеют в своем активе 38 очков, но находятся на строчке ниже (11 место) только по худшей разнице мячей. На счету «Астон Виллы» 11 побед, 5 ничьих и 11 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 35:39.

    «Астон Вилла» подходит к матчу с «Челси» с четырехматчевой серией без поражений. Все началось с гостевой победы над «Эвертоном» (2:0) в конце февраля. Далее подопечные Унаи Эмери также с сухим счетом переиграли дома «Кристал Пэлас» (1:0) и поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1) на выезде.

    В крайнем туре АПЛ «Астон Вилла» принимала одного из аутсайдеров турнира — «Борнмут». Бирмингемцы оформили крупную победу, забив три безответных мяча в ворота соперника. Голами в составе победителей отметились Дуглас, Рэмзи и Буэндия.

    Личные встречи

    В первом круге АПЛ «Челси» на выезде обыграл своего соперника со счетом 2:0. Всего за 10 последних матчей на счету «синих» 8 побед, один раз выиграла «Астон Вилла» и в одной встрече между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Астон Вилла» с коэффициентом 1.90.

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