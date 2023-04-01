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    Вернется ли «Челси» к победам?

    «Челси» — «Астон Вилла». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Астон Вилла»
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    «Челси» занимает 10-е место
    «Челси» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Челси»

    Лондонский клуб потихоньку начинает набирать обороты и постарается навязать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, в настоящий момент «Синие» занимают лишь 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    В активе «Челси» 38 очков. Они на 11 пунктов отстают от четвертого «Тоттенхэма». Команда из столицы Англии все еще может побороться за место в топ-4, но для этого ей необходимо стабильно побеждать.

    Коэффициенты матча Челси — Астон Вилла

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    Подопечные Грэма Поттера вылетели из Кубка Англии, но продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они переиграли дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0) по сумме двух встреч и пробились в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ничья с «Эвертоном» (2:2) дома в прошлом туре АПЛ прервала серию из трех побед кряду, поэтому коллектив в неплохой форме.

    «Астон Вилла»

    «Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают 11-е место в турнирной таблице.

    В активе «львов» сейчас 38 очков. Они на девять пунктов отстают от зоны еврокубков и на 14 баллов опережают зону вылета. Таким образом, «Астон Вилла» вряд ли будет за что-то бороться, а просто доиграть сезон.

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    • Команда из Бирмингема уже вылетела из всех Кубков и вновь останется без трофеев. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.

    Четыре последних поединка клуб не знает поражений при трех победах, а значит он способен увезти домой как минимум ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Астон Виллы» оценивается в 5,09, ничья — в 3,94.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Челси» выиграет и тотал меньше 4,5 голов за 1,85, ведь в трех из четырех последних матчах хозяева выиграли, а соперники забивали меньше 4,5 голов.

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    «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Челси» к победам?
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