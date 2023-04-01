«Челси» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонский клуб потихоньку начинает набирать обороты и постарается навязать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, в настоящий момент «Синие» занимают лишь 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В активе «Челси» 38 очков. Они на 11 пунктов отстают от четвертого «Тоттенхэма». Команда из столицы Англии все еще может побороться за место в топ-4, но для этого ей необходимо стабильно побеждать.

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Подопечные Грэма Поттера вылетели из Кубка Англии, но продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они переиграли дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0) по сумме двух встреч и пробились в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

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Ничья с «Эвертоном» (2:2) дома в прошлом туре АПЛ прервала серию из трех побед кряду, поэтому коллектив в неплохой форме.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают 11-е место в турнирной таблице.

В активе «львов» сейчас 38 очков. Они на девять пунктов отстают от зоны еврокубков и на 14 баллов опережают зону вылета. Таким образом, «Астон Вилла» вряд ли будет за что-то бороться, а просто доиграть сезон.

Команда из Бирмингема уже вылетела из всех Кубков и вновь останется без трофеев. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.

Четыре последних поединка клуб не знает поражений при трех победах, а значит он способен увезти домой как минимум ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Астон Виллы» оценивается в 5,09, ничья — в 3,94.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.

Еще один вариант ставки — «Челси» выиграет и тотал меньше 4,5 голов за 1,85, ведь в трех из четырех последних матчах хозяева выиграли, а соперники забивали меньше 4,5 голов.