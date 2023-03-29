ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям
  • 14:15
    • Малком: Если не пригожусь Бразилии, с удовольствием буду играть за сборную России
  • 14:02
    • Кварацхелия договорился с «Наполи» о новом контракте
  • 13:37
    • IBU не планирует рассматривать вопрос допуска россиян даже с учетом рекомендаций МОК
  • 13:19
    • Майгуров: Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур
    Все новости спорта

    Ренар покинул сборную Саудовской Аравии

    Футбол Сборная Саудовской Аравии
    Эрве Ренар больше не является главным тренером сборной Саудовской Аравии.

    Эрве Ренар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрве Ренар

    По информации пресс-службы национальной команды Саудовской Аравии, 54-летний специалист принял решение покинуть свой пост и возглавить женскую сборную Франции, которой летом предстоит выступить на чемпионате мира по футболу.

    «Для меня было большой честью тренировать сборную Саудовской Аравии. Я видел, как команда растет, мы провели отличный чемпионат мира и одержали незабываемую победу над Аргентиной. Горжусь, что показал миру прогресс футбола в Саудовской Аравии. Теперь мне пора попробовать себя в другом месте, но эту работу я запомню навсегда», — написал Ренар на своей странице в социальной сети.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После крутого камбэка «Локомотив» добьет ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Алькарас проиграет Фрицу?
  • Алькарас — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сможет ли Александрова остановить Квитову?
  • Александрова — Квитова. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Александрова — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры