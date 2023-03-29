Ренар покинул сборную Саудовской Аравии

больше не является главным тренером сборной Саудовской Аравии.

По информации пресс-службы национальной команды Саудовской Аравии, 54-летний специалист принял решение покинуть свой пост и возглавить женскую сборную Франции, которой летом предстоит выступить на чемпионате мира по футболу.

«Для меня было большой честью тренировать сборную Саудовской Аравии. Я видел, как команда растет, мы провели отличный чемпионат мира и одержали незабываемую победу над Аргентиной. Горжусь, что показал миру прогресс футбола в Саудовской Аравии. Теперь мне пора попробовать себя в другом месте, но эту работу я запомню навсегда», — написал Ренар на своей странице в социальной сети.