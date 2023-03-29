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    Луис Энрике: Хотел бы поработать в английском футболе

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    Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике ответил на вопрос о своем будущем.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я много слежу за английским футболом, больше, чем за испанским. Очевидно, что я нахожусь под особыми впечатлением, потому что я хотел бы там поработать.

    Хотел бы присоединиться к команде, у которой есть четкие возможности делать важные вещи. Но есть много тренеров мирового класса, которые хотят тренировать там. Я не питаю иллюзий, но никогда не знаешь, что произойдет», — приводит слова Энрике SER Deportivos Gijon.

    Напомним, Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по окончании чемпионата мира в Катаре.

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