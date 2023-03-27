ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в четвертом матче серииСКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше
  • 13:14
    • В Кремле высказались по поводу ситуации с Fan ID
  • 12:40
    • Миранчук готов сыграть в ближайшем матче «Торино»
  • 12:13
    • Карпин объяснил свои слова о возможном увольнении из сборной России
  • 12:06
    • Кошечкин объявил о завершении карьеры
  • 11:45
    • Дзюба — один из претендентов на приз лучшему игроку месяца в РПЛ
    Все новости спорта

    Слуцкий: Сейчас Карпину очень сложно в сборной

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный тренер Леонид Слуцкий рассказал, в чем заключается основная сложность Валерия Карпина в работе на посту главного тренера сборной России.

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    «Валерию Георгиевичу сейчас очень сложно, потому что ты не понимаешь, когда и куда. При этом он говорит, что у игроков сборной высокая мотивация, у него нет ни к кому претензий.

    Не стоит забыть, когда ты регулярно участвуешь в международных матчах, не имеет значения, игры национальной сборной или еврокубки, ты все равно адаптируешься под определенный уровень скоростей, интенсивности, борьбы. А когда этого нет на регулярной основе, тебе сложно перестраиваться.

  • С почином! Дебютный гол Пиняева помог сборной России одолеть Ирак
  • Первая за долгое время победа сборной России — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Тренерскому штабу предстоит решить огромное количество задач. Нужно и определить людей, и распределить игровое время, и поставить игровой рисунок, продумать замены, сохранить стиль, сделать так, чтобы все наслаждались игрой в сборной. Карпин считает, что это время для определенных экспериментов творческого характера, а мы сегодня не настолько сильны, чтобы переигрывать соперника на классе.

    Мы должны радоваться, что сборная продолжает играть, считаю, что уровень соперников в товарищеских матчах растет. Должны радоваться, что у нас появляются молодые и яркие игроки, которые могут стать костяком сборной, когда она вернётся к официальным стартам», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия должна победить Черногорию
  • Черногория — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • В Ярославле ЦСКА закроет все вопросы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Справится ли Франция с Ирландией в гостях?
  • Ирландия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры