начнут матч в 21:45 в квалификационной группе G Евро-2024, 27.03.2023.

Последний матч между собой: Сербия — Черногория 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Черногория» — «Сербия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сербия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Черногория — Сербия.

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