Сборные Черногории и Сербии сыграют в матче 2-го тура группы G отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Черногория — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория

Сборная Черногории успешно стартовала в отборе на главный турнир четырехлетия в Европе. «Храбрые соколы» в матче первого тура на выезде переиграли сборную Болгарии (1:0). Судьбу встречи решил точный удар Николы Крстовича.

Это была первая игра команды в 2023 годы. До этого подопечные Миодрага Радуловича последний раз выходили на поле в ноябре 2022 года, когда провели две контрольные игры — сыграли вничью со Словакией (2:2) и проиграли Словении (0:1).

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На чемпионат мира черногорцы не пробились, поэтому последним официальным турниром команды была Лига наций. Они участвовали в Лиге В и стали третьими в своей группе.

Все прогнозы на футбол

Национальная команда Черногории набрала 7 очков в 6 матчах. Она пропустила вперед Боснию и Герцеговину, но смогла обойти Румынию. Таким образом, черногорцы остались в Лиге В. А сейчас попробуют попасть на Евро-2024 через квалификацию.

Сербия

Сборная Сербии также начала свой путь в квалификации Евро-2024 с победы. Сербская национальная команда в родных стенах без особых проблем переиграла сборную Литвы (2:0). Три очка сербам принесли точные удары Душана Тадича и Душана Влаховича.

«Белые орлы» являются фаворитами своей группы, в которую также входит Венгрия, и должны пробиваться на главный турнир четырехлетия в Европе, но это футбол и все возможно.

Ранее в 2023 году подопечные Драгана Стойковича провели товарищеский матч со сборной США, в котором одержали победу со счетом 2:1. Перед этим было крайне неудачное выступление команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На Мундиале от сборной Сербии ожидали хорошего выступления, но в итоге она завершила свои выступления по итогам группового этапа и не добыв ни одной победы. Сербы проиграли Бразилии (0:2) и Швейцарии (2:3), а также сыграли вничью с Камеруном (3:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают явным фаворитом Сербию, коэффициент на победу которой равен 1,77.

Успех Черногории оценивается в 5,30, ничья — в 3,55.

Не будем ничего выдумывать и поставим на победу сборной Сербии, которая сильнее своего оппонента.

Также поставим на то, что нас ждет результативный поединок и команды забьют три мяча на двоих.