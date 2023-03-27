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    Сербия должна победить Черногорию

    Черногория — Сербия. Ставки (к. 1.77) и прогноз на отбор Евро-2024 27 марта 2023 года

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    Сборная Сербии
    Сборные Черногории и Сербии сыграют в матче 2-го тура группы G отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Черногория — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 27 Марта 2023 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 21:45 Сербия Сербия
  • Белград
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    Черногория

    Сборная Черногории успешно стартовала в отборе на главный турнир четырехлетия в Европе. «Храбрые соколы» в матче первого тура на выезде переиграли сборную Болгарии (1:0). Судьбу встречи решил точный удар Николы Крстовича.

    Это была первая игра команды в 2023 годы. До этого подопечные Миодрага Радуловича последний раз выходили на поле в ноябре 2022 года, когда провели две контрольные игры — сыграли вничью со Словакией (2:2) и проиграли Словении (0:1).

    Коэффициенты матча Черногория — Сербия

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    На чемпионат мира черногорцы не пробились, поэтому последним официальным турниром команды была Лига наций. Они участвовали в Лиге В и стали третьими в своей группе.

    Все прогнозы на футбол

    Национальная команда Черногории набрала 7 очков в 6 матчах. Она пропустила вперед Боснию и Герцеговину, но смогла обойти Румынию. Таким образом, черногорцы остались в Лиге В. А сейчас попробуют попасть на Евро-2024 через квалификацию.

    Сербия

    Сборная Сербии также начала свой путь в квалификации Евро-2024 с победы. Сербская национальная команда в родных стенах без особых проблем переиграла сборную Литвы (2:0). Три очка сербам принесли точные удары Душана Тадича и Душана Влаховича.

    «Белые орлы» являются фаворитами своей группы, в которую также входит Венгрия, и должны пробиваться на главный турнир четырехлетия в Европе, но это футбол и все возможно.

    Ранее в 2023 году подопечные Драгана Стойковича провели товарищеский матч со сборной США, в котором одержали победу со счетом 2:1. Перед этим было крайне неудачное выступление команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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  • 23/03/2023

    • На Мундиале от сборной Сербии ожидали хорошего выступления, но в итоге она завершила свои выступления по итогам группового этапа и не добыв ни одной победы. Сербы проиграли Бразилии (0:2) и Швейцарии (2:3), а также сыграли вничью с Камеруном (3:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают явным фаворитом Сербию, коэффициент на победу которой равен 1,77.

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    Успех Черногории оценивается в 5,30, ничья — в 3,55.

    Не будем ничего выдумывать и поставим на победу сборной Сербии, которая сильнее своего оппонента.

    Также поставим на то, что нас ждет результативный поединок и команды забьют три мяча на двоих.

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    Черногория — Сербия: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Сербия должна победить Черногорию
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