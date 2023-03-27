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    Бородюк: Победа сборной — это главное. Хотят увидеть игру, пусть включают PlayStation

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о победе национальной команды в товарищеском матче с Ираком (2:0).

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «Хотел бы поздравить ребят, молодцы! Старались, 2:0 выиграли — на мой взгляд, сейчас это самое главное. Все довольны.

    Те, кто хотят еще игру увидеть — пусть PlayStation включают и там смотрят. Еще раз хочу поздравить ребят с домашней победой.

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    • Нужно продолжать играть на результат и побеждать. Как только станут постоянно выигрывать и так серьезно относиться к каждому матчу, будет вырабатываться менталитет победителя, уверенность и психология, что приведёт к стабильности в игре. Сейчас для сборной это самое главное», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

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