начнут матч в 19:00 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J, 26.03.2023.

Последний матч между собой: Исландия — Лихтенштейн 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лихтенштейн» — «Исландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.40.

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