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    Забьют и те, и другие?!

    Лихтенштейн — Исландия. Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, Евро-2024, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Исландия
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    Сборная Исландии
    Лихтенштейн сыграет на своем поле с Исландией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:00 мск. Лихтенштейн — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 26 Марта 2023 года
    Лихтенштейн
  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 19:00 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Лихтенштейн

    Эта команда традиционно борется лишь за свой престиж. Шансов на преодоление квалификации у футбольного карлика мало.

    Вот и сейчас Лихтенштейну уготована роль поставщика очков. Однако пощипать кого-то команда способна.

    Коэффициенты матча Лихтенштейн — Исландия

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    Стартовый тур отбора сложился для команды неудачно. На выезде она разгромно уступила Португалии (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с исландцами для команды складываются исторически сложно. Два последних официальных матча были проиграны.

    Лихтенштейн явно намеревается зацепиться хотя бы за один балл. Да и опыт победы над исландцами имеется. Правда, случилось это 15 лет назад.

    Исландия

    Сборная Исландии не вышла на последний Мундиаль. Да и вообще, у команды затянулся период смены поколений.

    Исландцы славятся своей боевитостью. Правда, в этом поединке им необходимо как раз активно атаковать и брать 3 очка.

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    • Не повезло команде и со жребием. Португальцы сильнее априори, да и боснийцы со словаками выглядят ярче.

    Исландцам важно добыть первые очки в отборе. В стартовом туре островитяне были разгромлены боснийцами (3:0).

    Сборная Исландии явно будет активно атаковать. Где же еще побеждать, как не в матчах с подобными оппонентами?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Исландии предлагают — 1.11.

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    На викторию Лихтенштейна дают — 29.00, ничья оценена — в 8.00.

    Исландцы сильнее карлика, однако имеют сложности с надежностью собственных тылов.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.

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    Лихтенштейн — Исландия: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?!
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