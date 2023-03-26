Лихтенштейн
Эта команда традиционно борется лишь за свой престиж. Шансов на преодоление квалификации у футбольного карлика мало.
Вот и сейчас Лихтенштейну уготована роль поставщика очков. Однако пощипать кого-то команда способна.
Коэффициенты матча Лихтенштейн — Исландия
Стартовый тур отбора сложился для команды неудачно. На выезде она разгромно уступила Португалии (4:0).
Поединки с исландцами для команды складываются исторически сложно. Два последних официальных матча были проиграны.
Лихтенштейн явно намеревается зацепиться хотя бы за один балл. Да и опыт победы над исландцами имеется. Правда, случилось это 15 лет назад.
Исландия
Сборная Исландии не вышла на последний Мундиаль. Да и вообще, у команды затянулся период смены поколений.
Исландцы славятся своей боевитостью. Правда, в этом поединке им необходимо как раз активно атаковать и брать 3 очка.
Не повезло команде и со жребием. Португальцы сильнее априори, да и боснийцы со словаками выглядят ярче.
Исландцам важно добыть первые очки в отборе. В стартовом туре островитяне были разгромлены боснийцами (3:0).
Сборная Исландии явно будет активно атаковать. Где же еще побеждать, как не в матчах с подобными оппонентами?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Исландии предлагают — 1.11.
На викторию Лихтенштейна дают — 29.00, ничья оценена — в 8.00.
Исландцы сильнее карлика, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.