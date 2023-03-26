Лихтенштейн сыграет на своем поле с Исландией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:00 мск. Лихтенштейн — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн

Эта команда традиционно борется лишь за свой престиж. Шансов на преодоление квалификации у футбольного карлика мало.

Вот и сейчас Лихтенштейну уготована роль поставщика очков. Однако пощипать кого-то команда способна.

Коэффициенты матча Лихтенштейн — Исландия 1X2Новым игрокам 29.007.301.13Фрибет$40

Стартовый тур отбора сложился для команды неудачно. На выезде она разгромно уступила Португалии (4:0).

Все прогнозы на футбол

Поединки с исландцами для команды складываются исторически сложно. Два последних официальных матча были проиграны.

Лихтенштейн явно намеревается зацепиться хотя бы за один балл. Да и опыт победы над исландцами имеется. Правда, случилось это 15 лет назад.

Исландия

Сборная Исландии не вышла на последний Мундиаль. Да и вообще, у команды затянулся период смены поколений.

Исландцы славятся своей боевитостью. Правда, в этом поединке им необходимо как раз активно атаковать и брать 3 очка.

Не повезло команде и со жребием. Португальцы сильнее априори, да и боснийцы со словаками выглядят ярче.

Исландцам важно добыть первые очки в отборе. В стартовом туре островитяне были разгромлены боснийцами (3:0).

Сборная Исландии явно будет активно атаковать. Где же еще побеждать, как не в матчах с подобными оппонентами?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Исландии предлагают — 1.11.

На викторию Лихтенштейна дают — 29.00, ничья оценена — в 8.00.

Исландцы сильнее карлика, однако имеют сложности с надежностью собственных тылов .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.