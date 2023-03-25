Франция разгромила Нидерланды, а Греция одержала победу над Гибралтаром

Франция обыграла Нидерланды, а Греция одержала победу над Гибралтаром.

Франция — Нидерланды 4:0

В 1-м туре группы B квалификации чемпионата Европы 2024 года сборная Франции одержала уверенную победу над Нидерландами (4:0).

Первый гол французы забили уже на 2-й минуте встречи. Нападающий Антуан Гризманн после отличной передачи Килиана Мбаппе мощно ударил в левый угол ворот.

Спустя всего 6 минут хозяева удвоили свое преимущество. Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано получил мяч в штрафной и нанес голевой удар — 2:0.

На 21-й минуте встречи Килиан Мбаппе получил отличный пас, форвард прицелился и точно попал в левый угол ворот.

4-й гол сборная Франции забила на 88-й минуте встречи. Форвард Килиан Мбаппе сделал дубль благодаря индивидуальным действиям, без шансов для голкипера.

На 95-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Франции. Форварду Нидерландов Мемфису Депаю не удалось реализовать одиннадцатиметровый.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B Франция — Нидерланды 4:0 Голы: 1:0 Антуан Гризманн (2'), 2:0 Деотшанкюль Юпамекано (8'), 3:0 Килиан Мбаппе (21'), 4:0 Килиан Мбаппе (88') Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 76'), Адриен Рабьо (Кефрен Тюрам-Юльен, 89'), Кингсли Коман (Мусса Диаби, 67'), Антуан Гризманн (Юссуф Фофана, 76'), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани (Оливье Жиру, 76') Нидерланды: Ксави Симонс (Дави Классен, 68'), Мемфис Депай, Стивен Бергёйс (Дониелл Мален, 68'), Кеннет Тейлор (Ваутер Вегорст, 33'), Мартен де Рон (Дейли Блинд, 67'), Жоржиньо Вейналдум, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Лютсхарел Гертрейда (Тирелл Маласиа, 87'), Юрриен Тимбер, Яспер Силлессен Предупреждения: Адриен Рабьо (45'), Лютсхарел Гертрейда (65'), Ибраима Конате (71'), Дейли Блинд (79'), Тео Эрнандес (90 + 3'), Деотшанкюль Юпамекано (90 + 5')

Следующий матч сборная Франции проведет 27 марта с Ирландией, а Нидерланды в тот же день сыграют с Гибралтаром.

Гибралтар — Греция 0:3

Греция одержала уверенную победу над Гибралтаром (3:0) в рамках 1-го тура группы B квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Первый гол был забит на 11-й минуте встречи. Отличился нападающий Греции Георгиос Масурас.

На 45-й минуте встречи гостям удалось удвоить преимущество благодаря точному удару полузащитника Манолиса Сиописа.

Последний гол Греция забила на 58-й минуте. Отличился полузащитник Анастасиос Бакасетас.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B Гибралтар — Греция 0:3 Голы: 0:1 Георгиос Масурас (11'), 0:2 Манолис Сиопис (45'), 0:3 Тасос Бакасетас (58') Гибралтар: Дэйл Коулинг, Jayce Mascarenhas-Olivero, Рой Чиполина, Джек Сержант, Julian Valarino (Jamie Coombes, 62'), Грэм Торилья (Аймен Муэли, 62'), Итан Бритто (Ethan Terence Jolley, 85'), Бернарду Лопеш, Киан Ронан (Joseph Chipolina, 85'), Лиам Уолкер, Ли Кашаро (Рис Стач, 85') Греция: Dimitris Pelkas (Giannis Konstantelias, 62'), Георгиос Якумакис (Вангелис Павлидис, 62'), Георгиос Масурас (Anastasios Chatzigiovannis, 85'), Петрос Манталос, Тасос Бакасетас (Костас Фортунис, 70'), Манолис Сиопис, Константинос Цимикас (Dimitris Giannoulis, 85'), Пантелис Хацидиакос, Константинос Мавропанос, Джордж Балдок, Одиссеас Влаходимос Предупреждение: Константинос Цимикас (71')

Следующий матч в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года Греция сыграет с Литвой 27 марта, а Гибралтар встретится с Нидерландами.