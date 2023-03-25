начнут матч в 20:00 в группе D квалификации футбольного Евро-2024, 25.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения» — «Турция». Коэффициент ставки — 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Турция»).

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