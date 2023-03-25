ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн Проявили характер. Рекордный гол Кейна принес Англии историческую победу над Италией Иран — РоссияОтбивались и терпели. Иранцы напомнили сборной России ее нынешний уровень Сборная Бразилии находится в неопределенностиЛатиноамериканские контрасты. Аргентина еще празднует, а Бразилия ищет потерянную искру
  • 04:36
    • Гол Месси помог сборной Аргентины обыграть Панаму
  • 00:28
    • СМИ: «Бавария» уволила Нагельсмана и назначила Тухеля
    Все новости спорта

    Турция победит Армению?

    Армения — Турция. Ставки (к. 2.35) и прогноз на квалификацию Евро-2024 25 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Армении Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на Армения — Турция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки сборной Турции
    25 марта Армения примет Турцию в матче квалификации Евро-2024 группы D. Игра начнется в 20:00 мск. Армения — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 25 Марта 2023 года
    Армения
  • Ереван
    •  Армения 20:00 Турция Турция
  • Анкара
    •

    Армения

    Последним официальным турниром для хозяев была Лига наций. Они принимали участие в матчах Лиги В и розыгрыш завершился для них неудачно.

    Армения закончила группу 1 на последнем месте. Ей удалось победить в самом начале Ирландию (1:0), после чего она проиграла 5 раз подряд и закончила турнир с трема набранными баллами.

    Коэффициенты матча Армения — Турция

    1X2Новым игрокам
  • 8.504.301.43Фрибет$40
    •

    Таким образом, Армения получила понижение в классе и в следующем розыгрыше ЛН сыграет в Лиге С.

    Все прогнозы на футбол

    В ноябре Армения провела два товарищеских матча. Она сыграла вничью со сборной Косова (2:2) и потерпела поражение в матче с Албанией (0:2).

    Турция

    Для турков Лига наций закончилась неплохо. Они получили повышение до Лиги В, так как выиграли первую группу Лиги С.

    В квартете с гостями оказались Литва, Фареры и Люксембург. Главным оппонентом для Турции оказался Люксембург, которого удалось опередить на 2 пункта.

  • На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
  • Все, что нужно знать об отборе и финальной стадии чемпионата Европы в Германии
  • 20/03/2023

    • В последних матчах розыгрыша Турция сыграла вничью с Люксембургом (3:3) и неожиданно проиграла Фарерам (1:2).

    В рамках товарищеских матчей ноября «Лунные звёзды» одержали победы в матчах с Шотландией (2:1) и Чехией (2:1).

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу Турции. 1.42 букмекеры дают на победу гостей и 8.50 — на победу хозяев.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Турция провела хорошие сборы в ноябре, обыграв двух непростых соперников. Команда получил повышение в Лиге наций. Так что у нее наблюдается подъем в плане результатов.

    У армян все наоборот. Побед команда не знает уже 7 матчей подряд, 6 из которых закончились поражением. В каждом из семи последних матчей Армения пропускала как минимум дважды. Ставим на победу Турции + тотал больше 2.5 за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.19
  • Прогноз на матч Австралия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Япония — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Южная Корея — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина U-21 — Дания U-21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вольф — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Банис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Даниэль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нигерия — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Болгария — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Узбекистан — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Египет — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сенегал — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Армения — Турция: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Турция победит Армению?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры