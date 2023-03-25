Армения
Последним официальным турниром для хозяев была Лига наций. Они принимали участие в матчах Лиги В и розыгрыш завершился для них неудачно.
Армения закончила группу 1 на последнем месте. Ей удалось победить в самом начале Ирландию (1:0), после чего она проиграла 5 раз подряд и закончила турнир с трема набранными баллами.
Коэффициенты матча Армения — Турция
Таким образом, Армения получила понижение в классе и в следующем розыгрыше ЛН сыграет в Лиге С.
В ноябре Армения провела два товарищеских матча. Она сыграла вничью со сборной Косова (2:2) и потерпела поражение в матче с Албанией (0:2).
Турция
Для турков Лига наций закончилась неплохо. Они получили повышение до Лиги В, так как выиграли первую группу Лиги С.
В квартете с гостями оказались Литва, Фареры и Люксембург. Главным оппонентом для Турции оказался Люксембург, которого удалось опередить на 2 пункта.
В последних матчах розыгрыша Турция сыграла вничью с Люксембургом (3:3) и неожиданно проиграла Фарерам (1:2).
В рамках товарищеских матчей ноября «Лунные звёзды» одержали победы в матчах с Шотландией (2:1) и Чехией (2:1).
Прогноз и ставка
Котировки говорят в пользу Турции. 1.42 букмекеры дают на победу гостей и 8.50 — на победу хозяев.
Турция провела хорошие сборы в ноябре, обыграв двух непростых соперников. Команда получил повышение в Лиге наций. Так что у нее наблюдается подъем в плане результатов.
У армян все наоборот. Побед команда не знает уже 7 матчей подряд, 6 из которых закончились поражением. В каждом из семи последних матчей Армения пропускала как минимум дважды. Ставим на победу Турции + тотал больше 2.5 за 2.35.