25 марта Армения примет Турцию в матче квалификации Евро-2024 группы D. Игра начнется в 20:00 мск. Армения — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Армения

Последним официальным турниром для хозяев была Лига наций. Они принимали участие в матчах Лиги В и розыгрыш завершился для них неудачно.

Армения закончила группу 1 на последнем месте. Ей удалось победить в самом начале Ирландию (1:0), после чего она проиграла 5 раз подряд и закончила турнир с трема набранными баллами.

Коэффициенты матча Армения — Турция 1X2Новым игрокам 8.504.301.43Фрибет$40

Таким образом, Армения получила понижение в классе и в следующем розыгрыше ЛН сыграет в Лиге С.

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В ноябре Армения провела два товарищеских матча. Она сыграла вничью со сборной Косова (2:2) и потерпела поражение в матче с Албанией (0:2).

Турция

Для турков Лига наций закончилась неплохо. Они получили повышение до Лиги В, так как выиграли первую группу Лиги С.

В квартете с гостями оказались Литва, Фареры и Люксембург. Главным оппонентом для Турции оказался Люксембург, которого удалось опередить на 2 пункта.

В последних матчах розыгрыша Турция сыграла вничью с Люксембургом (3:3) и неожиданно проиграла Фарерам (1:2).

В рамках товарищеских матчей ноября «Лунные звёзды» одержали победы в матчах с Шотландией (2:1) и Чехией (2:1).

Прогноз и ставка

Котировки говорят в пользу Турции. 1.42 букмекеры дают на победу гостей и 8.50 — на победу хозяев.

Турция провела хорошие сборы в ноябре, обыграв двух непростых соперников. Команда получил повышение в Лиге наций. Так что у нее наблюдается подъем в плане результатов.

У армян все наоборот. Побед команда не знает уже 7 матчей подряд, 6 из которых закончились поражением. В каждом из семи последних матчей Армения пропускала как минимум дважды. Ставим на победу Турции + тотал больше 2.5 за 2.35.