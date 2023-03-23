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    Казахстан — Словения: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.03.2023 в 18:00 начнется матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 Казахстан — Словения

    Футбол Сборная Казахстана Сборная Словении
    Казахстан и Словения начнут матч в 18:00 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, 23.03.2023.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Казахстан» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Словения»).

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