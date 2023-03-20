Хави: «Барселона» доминировала над «Реалом», создала больше моментов

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:1).

«Мы доминировали, создавали больше моментов. Я доволен. Команда отдала все силы и усердно работала как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. Думаю, мы хорошо играли.

У нас было больше моментов, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать.

Отмененный гол "Реала" стал следствием нашей концептуальной ошибки. Но в целом мы превосходили соперника», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.