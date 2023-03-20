Дивеев: У ЦСКА не было боязни перед «Зенитом»

Защитник ЦСКАпрокомментировал победу над(1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Первая моя победа над "Зенитом"! Положительные эмоции. С точки зрения своей игры до травмы — мы хорошо выглядели, когда я был на поле.

Поздравляю всю команду и тренерский штаб — у нас не было боязни перед "Зенитом". Чему я очень рад.

Мы играли в футбол: 30–35 минут показывали именно свою игру. У "Зенита" были подходы, но без опасных моментов. Во втором тайме был открытый футбол: то у них атаки, то у нас. Мы играли так, как хотели.

"Зенит" предлагал свои варианты, но мы их гасили. В этом плане обе команды молодцы. Но мы выиграли, поэтому всех красно-синих с победой», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 20 туров, ЦСКА находится на пятой строчке.