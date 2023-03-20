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    Дивеев: У ЦСКА не было боязни перед «Зенитом»

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Первая моя победа над "Зенитом"! Положительные эмоции. С точки зрения своей игры до травмы — мы хорошо выглядели, когда я был на поле.

    Поздравляю всю команду и тренерский штаб — у нас не было боязни перед "Зенитом". Чему я очень рад.

    Мы играли в футбол: 30–35 минут показывали именно свою игру. У "Зенита" были подходы, но без опасных моментов. Во втором тайме был открытый футбол: то у них атаки, то у нас. Мы играли так, как хотели.

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    • "Зенит" предлагал свои варианты, но мы их гасили. В этом плане обе команды молодцы. Но мы выиграли, поэтому всех красно-синих с победой», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 20 туров, ЦСКА находится на пятой строчке.

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