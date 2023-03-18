«Боруссия» Д — «Кельн»: счет матча 6:1, обзор голов

Д одержала уверенную победу над(6:1) в матче 25-го тура Бундеслиги.

Хозяева забили два быстрых гола в ворота «Кельна». Отличились защитник команды Рафаэл Геррейру и нападающий Себастьен Аллер — 2:0.

На 32-й минуте дортмундской команде удалось забить и третий гол. Забитым мячом отметился полузащитник «Боруссии» Марко Ройс.

Спустя всего 4 минуты хозяева сделали счет разгромным благодаря голу нападающего «шмелей» Дониэлля Малена.

В концовке первого тайме «Кельну» все-таки удалось отыграть один мяч. Гол забил игрок гостей Дейви Зельке.

Во втором тайме, на 69-й минуте форвард «Боруссии» Себастьен Аллер сделал дубль и забил 5-й гол своей команды.

Окончательный счет установил полузащитник «Боруссия» Марко Ройс, забив 6-й гол на 70-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Кёльн 6:1 Голы: 1:0 Рафаэл Геррейру (15'), 2:0 Себастьен Аллер (17'), 3:0 Марко Ройс (32'), 4:0 Дониелл Мален (36'), 4:1 Дейви Зельке (42'), 5:1 Себастьен Аллер (69'), 6:1 Марко Ройс (70') Боруссия Д: Александер Майер, Мариус Вольф, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон (Том Роте, 79'), Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд (Матс Хуммельс, 79'), Дониелл Мален (Тома Мёнье, 72'), Марко Ройс (Джованни Рейна, 72'), Рафаэл Геррейру, Себастьен Аллер (Антони Модест, 71') Кёльн: Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 69'), Флориан Кайнц (Денис Хусейнбашич, 58'), Саркис Адамян (Линтон Майна, 58'), Деян Любичич (Кингсли Шиндлер, 83'), Матиас Олесен, Эйе Скири, Йонас Хектор, Юлиан Хабот (Эрик Мартель, 58'), Тимо Хюберс, Бенно Шмиц, Марвин Швебе Предупреждение: Махмуд Дахуд (66')

После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги (53 очка). «Кельн» располагается на 13-й строчке (27).