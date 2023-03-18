ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Спартак» выдал худший матч сезона. Борьба за титул под угрозой
  • 22:25
    • «Челси» потерял победу над «Эвертоном»
  • 22:05
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром»
  • 19:36
    • СКА взял верх над «Торпедо» и упрочил преимущество в серии
  • 19:28
    • «Лейпциг» минимально проиграл «Бохуму»
  • 22:42
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн»
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн»

    «Боруссия» Д — «Кельн»: счет матча 6:1, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Кельн
    «Боруссия» Д одержала уверенную победу над «Кельном» (6:1) в матче 25-го тура Бундеслиги.

    «Боруссия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия»

    Хозяева забили два быстрых гола в ворота «Кельна». Отличились защитник команды Рафаэл Геррейру и нападающий Себастьен Аллер — 2:0.

    На 32-й минуте дортмундской команде удалось забить и третий гол. Забитым мячом отметился полузащитник «Боруссии» Марко Ройс.

    Спустя всего 4 минуты хозяева сделали счет разгромным благодаря голу нападающего «шмелей» Дониэлля Малена.

    В концовке первого тайме «Кельну» все-таки удалось отыграть один мяч. Гол забил игрок гостей Дейви Зельке.

    Во втором тайме, на 69-й минуте форвард «Боруссии» Себастьен Аллер сделал дубль и забил 5-й гол своей команды.

    Окончательный счет установил полузащитник «Боруссия» Марко Ройс, забив 6-й гол на 70-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Кёльн 6:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Геррейру (15'), 2:0 Себастьен Аллер (17'), 3:0 Марко Ройс (32'), 4:0 Дониелл Мален (36'), 4:1 Дейви Зельке (42'), 5:1 Себастьен Аллер (69'), 6:1 Марко Ройс (70') Боруссия Д: Александер Майер, Мариус Вольф, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон (Том Роте, 79'), Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд (Матс Хуммельс, 79'), Дониелл Мален (Тома Мёнье, 72'), Марко Ройс (Джованни Рейна, 72'), Рафаэл Геррейру, Себастьен Аллер (Антони Модест, 71') Кёльн: Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 69'), Флориан Кайнц (Денис Хусейнбашич, 58'), Саркис Адамян (Линтон Майна, 58'), Деян Любичич (Кингсли Шиндлер, 83'), Матиас Олесен, Эйе Скири, Йонас Хектор, Юлиан Хабот (Эрик Мартель, 58'), Тимо Хюберс, Бенно Шмиц, Марвин Швебе Предупреждение: Махмуд Дахуд (66')

    После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги (53 очка). «Кельн» располагается на 13-й строчке (27).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Мокаев финишировать Фильо?
  • Мокаев — Фильо. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Медведев обыграет Тиафо и выйдет в финал
  • Медведев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Матрасники» быстро загонят «Валенсию»
  • «Атлетико» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.98
  • Экспресс дня 19 марта
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мокаев — Фильо
  • Бокс
  • Сегодня в 22:05
    •  2.13
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алькарас — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры