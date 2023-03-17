Тренер «Спортинга» о победе над «Арсеналом»: Я немного расстроен

Главный тренер лиссабонского «Спортинга»прокомментировал победу над лондонским(1:1, 5:3 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Спортинг» стал одним из участников 1/4 финала Лиги Европы.

«Когда я говорю игрокам, что у них есть талант и что мы можем быть намного лучше, то сегодня мы показали это. Мы были отличной командой, и мы всегда должны играть так. Это очень важный момент для нас.

Я горжусь и, конечно же, мне нравится видеть своих игроков счастливыми и празднующими.

Но я также немного расстроен, потому что мы на четвертом месте в чемпионате Португалии. Если мы смогли сделать это сегодня вечером, то должны делать в каждом матче, это часть игры в большом клубе. Так что я горжусь, но и немного расстроен», — приводит слова Аморима BBC.