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    Тренер «Спортинга» о победе над «Арсеналом»: Я немного расстроен

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    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Спортинг» стал одним из участников 1/4 финала Лиги Европы.

    «Когда я говорю игрокам, что у них есть талант и что мы можем быть намного лучше, то сегодня мы показали это. Мы были отличной командой, и мы всегда должны играть так. Это очень важный момент для нас.

    Я горжусь и, конечно же, мне нравится видеть своих игроков счастливыми и празднующими.

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    • Но я также немного расстроен, потому что мы на четвертом месте в чемпионате Португалии. Если мы смогли сделать это сегодня вечером, то должны делать в каждом матче, это часть игры в большом клубе. Так что я горжусь, но и немного расстроен», — приводит слова Аморима BBC.

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