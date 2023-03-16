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    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством
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    Бензема: Нас волновала только победа, и мы добились ее

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    Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился комментарием после победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

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    «Это был очень непростой, тяжелый матч. Но мы с первых минут показали, как сильно мы хотим победить и выйти в следующий раунд.

    Жеребьевка? С кем бы ты не играл, приходится стараться и преодолевать трудности. Таков современный футбол. Не важно сколько усилий придется затратить. Нас волновала только победа, и мы добились ее.

    Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с "Барселоной" в воскресенье», — цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в первом матче «Реал» одержал крупную победу со счетом 5:2. Таким образом, общий счет составил 6:2.

    «Галактикос» сыграют в четвертьфинале. Жеребьевка состоится 17 марта.

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