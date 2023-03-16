Бензема: Нас волновала только победа, и мы добились ее

Нападающий «Реала»поделился комментарием после победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Это был очень непростой, тяжелый матч. Но мы с первых минут показали, как сильно мы хотим победить и выйти в следующий раунд.

Жеребьевка? С кем бы ты не играл, приходится стараться и преодолевать трудности. Таков современный футбол. Не важно сколько усилий придется затратить. Нас волновала только победа, и мы добились ее.

Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с "Барселоной" в воскресенье», — цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Реал» одержал крупную победу со счетом 5:2. Таким образом, общий счет составил 6:2.

«Галактикос» сыграют в четвертьфинале. Жеребьевка состоится 17 марта.