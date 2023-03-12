«Вольфсбург» — «Унион»: счет матча 1:1, обзор голов

Йосип Юранович Фото: globallookpress.com
Защитник гостей Йосип Юранович открыл счет на 72-й минуте. Хозяева сравняли на 84-й минуте усилиями Патрика Виммера.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вольфсбург — Унион 1:1
Голы: 0:1 Йосип Юранович (пенальти) (72'), 1:1 Патрик Виммер (84') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Килиан Фишер (Кевин Паредес, 82'), Себастиан Борнау, Микки ван де Вен, Пауло Отавио (Якуб Каминьский, 82'), Феликс Нмеча, Жозуа Гилявоги, Янник Герардт (Боте Баку, 82'), Маттиас Сванберг (Патрик Виммер, 82'), Йонас Винд (Лукас Нмеча, 64'), Омар Мармуш Унион: Свен Михель, Шеральдо Бекер (Кевин Бехренс, 85'), Нико Гисельман (Жером Руссийон, 63'), Мортен Торсби, Рани Хедира (Пауль Зегуин, 63'), Аисса Лайдуни (Яник Хаберер, 77'), Йосип Юранович, Диогу Лейте, Робин Кнохе, Данило Дуки (Тимо Баумгартль, 62'), Фредерик Реннов Предупреждения: Рани Хедира (6'), Мортен Торсби (14'), Себастиан Борнау (73'), Диогу Лейте (74'), Кевин Бехренс (90 + 4')
«Унион» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 45 очками. «Вольфсбург» находится на 8-й строчке с 35 баллами.