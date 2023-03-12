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    Голевая передача Миранчука помогла «Торино» победить «Лечче»

    «Лечче» — «Торино»: счет 0:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура чемпионата Италии «Торино» на выезде переиграл «Лечче» со счетом 2:0.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Судьбу встречи решили точные удары Стефано Синго и Антонио Санабрии. Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей в моменте с первым голом.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Торино 0:2
    Голы: 0:1 Уилфрид Стефан Синго (20'), 0:2 Антонио Санабрия (23') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Федерико Баскиротто, Самуэль Юмтити, Антонино Галло, Алексис Блен, Мортен Юльманн (Юссеф Мале, 53'), Хоан Гонсалес (Ламек Банда, 77'), Габриэл Стрефезза (Джоэль Вёлкерлинг Перссон, 87'), Ассан Сесай (Лоренцо Коломбо, 46'), Федерико Ди Франческо (Реми Уден, 46') Торино: Антонио Санабрия, Неманья Радоньич, Алексей Миранчук (Ндари Адопо, 82'), Рикардо Родригес (Мергим Войвода, 78'), Иван Илич, Кароль Линетти (Самуэле Риччи, 59'), Уилфрид Стефан Синго (Ола Эйна, 60'), Алессандро Буонджорно, Перр Схюрс, Эндрю Гравильон (Коффи Джиджи, 82'), Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Хоан Гонсалес (28'), Алессандро Буонджорно (29'), Габриэл Стрефезза (33'), Ваня Милинкович-Савич (33'), Иван Илич (33'), Мортен Юльманн (44')

    Календарь и таблица Серии А

    Заработанные три очка позволили «Торино» набрать 37 пунктов и подняться на 7-е место в турнирной таблице. «Лечче» (27) — на пятнадцатой позиции.

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