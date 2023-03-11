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    «Челси» дожал «Лестер», «Брайтон» и «Лидс» устроили перестрелку

    «Лестер» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В 27-м туре АПЛ состоялся поединок между «Челси» и «Лестером», который проходил на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Счет составил 3:1 в пользу «аристократов.

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    Три гола команды забили в первом тайме. Сначала Бен Чиллуэлл с передачи Калиду Кулибали открыл счет. Затем Патсон Дака выровнял положение, но гол в раздевалку забил Кай Хаверц.

    Точку поставил Матео Ковачич, который точным ударом на 78-й минуте поразил цель. Ассистом отметился Михаил Мудрик, гол которого минутами ранее отменили из-за офсайда.

    До финального свистка вторую желтую карточку получил Ваут Фас тем самым оставив "Лестер" в меньшинстве.

    В другой встрече тура "Брайтон" и "Лидс" устроили результативную ничью со счетом 2:2.

    В дебюте матча Алексис Макаллистер вывел "чаек вперед, но до перерыва счет сравнял Патрик Бэмфорд.

    Автогол Джека Харрисона позволил 'Брайтону' снова оказаться впереди соперника, однако ближе к концу матча игрок исправил свою ошибку и спас 'Лидс' от поражения.

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