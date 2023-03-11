«Лестер» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

Три гола команды забили в первом тайме. Сначала Бен Чиллуэлл с передачи Калиду Кулибали открыл счет. Затем Патсон Дака выровнял положение, но гол в раздевалку забил Кай Хаверц.
Точку поставил Матео Ковачич, который точным ударом на 78-й минуте поразил цель. Ассистом отметился Михаил Мудрик, гол которого минутами ранее отменили из-за офсайда.
До финального свистка вторую желтую карточку получил Ваут Фас тем самым оставив "Лестер" в меньшинстве.
В другой встрече тура "Брайтон" и "Лидс" устроили результативную ничью со счетом 2:2.
В дебюте матча Алексис Макаллистер вывел "чаек вперед, но до перерыва счет сравнял Патрик Бэмфорд.
Автогол Джека Харрисона позволил 'Брайтону' снова оказаться впереди соперника, однако ближе к концу матча игрок исправил свою ошибку и спас 'Лидс' от поражения.