В «Фенербахче» отреагировали на слухи о возможном переходе Кузяева

Член совета директоров «Фенербахче»прокомментировал информацию о том, что его клуб хочет подписать полузащитника «Зенита»

По данным российских СМИ, агенты Кузяева предложили игрока турецким клубам.

«Кузяев может перейти в "Фенербахче"? Нет, это неправда», — сказал Баки, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Контракт Кузяева с «Зенитом» рассчитан до июня 2023 года. Известный портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

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В текущем сезоне Кузяев провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кузяев не намерен продлевать контракт с «Зенитом».

.VrezNews1 /football/2023/02/09/renan/