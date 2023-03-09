«Бавария» — ПСЖ: счет матча 2:0, обзор голов

В Мюнхене состоялся ответный матчв рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Мюнхенцы» выиграли 2:0 и прошли в следующий раунд.

Хозяева открыли счет на 61-й минуте, когда команда Юлиана Нагельсманна в удачном прессинге отобрала мяч у штрафной соперника, Леон Горецка отпасовал на Эрика Шупо-Мотина, который забил же в пустые ворота.

Второй гол «Бавария» забила в конце основного времени. Жоау Канселу вывел команду в контратаку, отдал на Сержа Гнабри, который переиграл вратаря из штрафной площади.

При этом арбитры отменили два гола «баварцев» из-за офсайда. Счет мог быть крупным.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Бавария — ПСЖ 2:0 Голы: 1:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (61'), 2:0 Серж Гнабри (90') Бавария: Ян Зоммер, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 86'), Томас Мюллер (Жоау Канселу, 86'), Джамал Мусиала (Садио Мане, 82'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Лерой Зане, 68') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Нуну Мендеш (Хуан Бернат, 82'), Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 76'), Марко Верратти, Витор Феррейра (Уго Экитике, 81'), Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос (Норди Мукиэле, 36'), Серхио Рамос, Перейра Данилу, Джанлуиджи Доннарумма

Таким образом, «Бавария» выиграла с общим счетом 3:0. Она сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Соперник станет известен позже.