Карпукас: Дзюба сильно помогает и в раздевалке, и на поле

Полузащитник московского «Локомотива»прокомментировал победу над(3:1) в 18-м туре РПЛ.

Все три мяча в ворота «Ростова» забил Артем Дзюба.

«В таблицу на отдыхе я периодически заглядывал, но в последнее время уже нет. После "Ростова" эмоционально стало намного легче. Хорошо, что у нас получилась уверенная победа. Это придало нам сил. Мы понимаем, что у нас все может получиться.

Как Дзюба поприветствовал меня в "Локомотиве"? Да никак, обычно. Еще никак не называл. На сборах приехал, просто поздоровались — ничего особенного.

Дзюба берет на себя лидерство и этим помогает нам. У нас достаточно молодая команда, Дзюба и Смольников нам сильно помогают в раздевалке и на поле.

Все, что от меня требуется — я стараюсь выполнять. Ничего кардинально у меня не поменялось», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 18 туров.