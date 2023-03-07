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    Карпукас: Дзюба сильно помогает и в раздевалке, и на поле

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    Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре РПЛ.

    Артем Карпукас
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    Артем Карпукас

    Все три мяча в ворота «Ростова» забил Артем Дзюба.

    «В таблицу на отдыхе я периодически заглядывал, но в последнее время уже нет. После "Ростова" эмоционально стало намного легче. Хорошо, что у нас получилась уверенная победа. Это придало нам сил. Мы понимаем, что у нас все может получиться.

    Как Дзюба поприветствовал меня в "Локомотиве"? Да никак, обычно. Еще никак не называл. На сборах приехал, просто поздоровались — ничего особенного.

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    • Дзюба берет на себя лидерство и этим помогает нам. У нас достаточно молодая команда, Дзюба и Смольников нам сильно помогают в раздевалке и на поле.

    Все, что от меня требуется — я стараюсь выполнять. Ничего кардинально у меня не поменялось», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 18 туров.

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