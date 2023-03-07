Жоау Феликс: «Челси» должен насладиться игрой и победить «Боруссию»

Нападающий «Челси»заявил, что готов помочь команде во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Для меня ненормально получать красную карточку. Мне нравилось играть в команде, и, к сожалению, судья показал мне красную карточку. Я не ожидал этого, но это футбол, такое случается.

Самое ужасное, что это был мой дебют. Но команда поддерживала меня, и мне стало легче. Пока я здесь, я хочу помогать команде, помогать клубу, пытаться выигрывать трофеи вместе с ним.

Мы должны насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе и предельно сосредоточены, ведь нам надо побеждать. Если все сделаем правильно, то выиграем», — цитирует Феликса Mirror.

Напомним, в первой игре победу одержала немецкая команда со счетом 1:0.

Матч «Челси» — «Боруссия» Д пройдет 7 марта и начнется в 23:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.