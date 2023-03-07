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    Жоау Феликс: «Челси» должен насладиться игрой и победить «Боруссию»

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    Нападающий «Челси» Жоау Феликс заявил, что готов помочь команде во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Для меня ненормально получать красную карточку. Мне нравилось играть в команде, и, к сожалению, судья показал мне красную карточку. Я не ожидал этого, но это футбол, такое случается.

    Самое ужасное, что это был мой дебют. Но команда поддерживала меня, и мне стало легче. Пока я здесь, я хочу помогать команде, помогать клубу, пытаться выигрывать трофеи вместе с ним.

    Мы должны насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе и предельно сосредоточены, ведь нам надо побеждать. Если все сделаем правильно, то выиграем», — цитирует Феликса Mirror.

    Напомним, в первой игре победу одержала немецкая команда со счетом 1:0.

    Матч «Челси» — «Боруссия» Д пройдет 7 марта и начнется в 23:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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