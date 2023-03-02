Арбитр Иванов ошибочно засчитал второй гол «Спартака» в ворота «Локомотива»

Арбитрошибочно засчитал второй голв ворота(4:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России. К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС.

При этом ЭСК РФС поддержала судью в 2 из 3 спорных эпизодах московского дерби.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды "Локомотив" на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, если в первом эпизоде атакующей фазы команды "Спартак" игрок этой команды №23 Никита Чернов, выбивая мяч, совершил контакт по инерции подъемом голеностопа с телом игрока "Локомотива" №93 Артема Карпукаса, который комиссия единогласно признала ненаказуемым, так как игрок команды "Спартак" выполнял этот технический прием в правильной манере, он не имел возможности остановить движение своей ноги и контакт с соперником произошел на встречном курсе его движения, а в действиях данного игрока не было безрассудства.

Однако, во втором эпизоде атакующей фазы команды "Спартак" большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды №22 Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды "Локомотив" №71 Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды "Локомотив", а взятие ворот отменить. Также, комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности», — говорится в тексте ЭСК.