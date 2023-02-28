ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПора ставить точку. История Неймара в «ПСЖ» подходит к концу
  • 10:10
    • Слуцкий: Футбол «Спартака» — это очень современно и круто
    Все новости спорта

    Слуцкий: Футбол «Спартака» — это очень современно и круто

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Локомотив РПЛ Футбол России
    Известный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    В первом матче «Спартак» выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0.

    «Локомотив был очень хорош с 60-й минуты первого матча: они доминировали, забили гол, создали несколько моментов. Всё остальное время доминировал "Спартак", для меня эта команда — большое открытие.

    Футбол "Спартака" очень высокого качества, поражает взаимозаменяемость. Очень хорошо сказалось, что не было основного форварда, потому что периодически они менялись позициями, постоянно кто угодно мог оказаться во фланговой или центральной зоне.

    Очень современно и круто, хорошо получается. "Спартак" не упрощал игру ни при каких вариантах.

  • Галактионов: Нужно ориентироваться на игру «Локо» во втором тайме первого матча со «Спартаком»
  • Читайте по теме

    • В первом матче у "Спартака" был полностью российский состав, во второй — только Промес. При этом на лавке большая группа легионеров, качественных легионеров для нашего чемпионата. Однако россияне выигрывают эту конкуренцию, выглядят сверхконкурентоспособными.

    "Спартак" не позволил "Локомотиву" и Галактионову показать то, что они наигрывали, к чему они придут», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не сможет обыграть «Краснодар» во второй раз
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Кто выиграет в туринском дерби?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?!
  • «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кремонезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры