Галактионов: Нужно ориентироваться на игру «Локо» во втором тайме первого матча со «Спартаком»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 1/4 Пути РПЛ Кубка России против

В первом матче красно-белые победили со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил хавбек Данил Пруцев.

«Проанализировали те моменты и разницу игры "Локомотива" в обоих таймах первой встречи с красно-белыми. Необходимо оттолкнуться от игры во втором тайме. Те командные действия взаимодействия, безусловно.

Коммуницирование Пиняева и Дзюба в первой игре? Естественно присутствует вариативность в игре. Иногда за счет длинной передачи следует выходить из обороны, либо короткими пасами. Коммуникация — это нормально.

Влияние Дзюбы на игру команды? Артем — харизматичный футболист, опытный игрок, статусный. Он в хорошем состоянии функциональном. Его игровые качества не подвергаются сомнению. Он сегодня реваншист и хочет добиваться результата. Команда хочет побеждать. Думаю, что симбиоз совпадает.

Готовность Конти? На сегодняшний день он готов. То тренировочное время, которое мы ему давали, позволяет выйти в старте», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».