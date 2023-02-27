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    Галактионов: Нужно ориентироваться на игру «Локо» во втором тайме первого матча со «Спартаком»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 1/4 Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    В первом матче красно-белые победили со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил хавбек Данил Пруцев.

    «Проанализировали те моменты и разницу игры "Локомотива" в обоих таймах первой встречи с красно-белыми. Необходимо оттолкнуться от игры во втором тайме. Те командные действия взаимодействия, безусловно.

    Коммуницирование Пиняева и Дзюба в первой игре? Естественно присутствует вариативность в игре. Иногда за счет длинной передачи следует выходить из обороны, либо короткими пасами. Коммуникация — это нормально.

    Влияние Дзюбы на игру команды? Артем — харизматичный футболист, опытный игрок, статусный. Он в хорошем состоянии функциональном. Его игровые качества не подвергаются сомнению. Он сегодня реваншист и хочет добиваться результата. Команда хочет побеждать. Думаю, что симбиоз совпадает.

    Готовность Конти? На сегодняшний день он готов. То тренировочное время, которое мы ему давали, позволяет выйти в старте», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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