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    Шалимов: Футбол в России закончится, если убрать госфинансирование

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    Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что российский футбол не сможет существовать без государственного финансирования.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Государственные деньги в футболе — зло? Ну давай уберем государственные деньги. И что будет? Футбол закончится. Это в Англии, в Италии они с одной игры зарабатывают миллион евро. Телевидение платит под 100 миллионов, плюс пиво, атрибутика. Они футболки по всему миру продают, могут отбить огромные расходы на этом. А нам откуда деньги брать?

    Отказаться от легионеров? Клубы тратят не только на игроков. Это сборы, зарплаты. Из чего платить? Снижать зарплаты? А на сколько? Россияне ведь тоже много получают — в "Зените", например.

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    • Если мы говорим, что нужно убирать государственные деньги, мы должны понимать, на чем клубы будут зарабатывать. Объясните клубам, как это сделать, дайте возможность, и они станут рыночными. А просто убрать госфинансирование сейчас — это неправильно», — сказал Шалимов в интервью «Матч ТВ».

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