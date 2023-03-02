Шалимов: Без агентов российским тренерам нереально попасть в европейские топ-лиги

Бывший тренер клубов РПЛрассказал, почему российских тренеров не приглашают в ведущие европейские чемпионаты.

«Потому что нас не зовут туда. Посмотри, сколько в Италии иностранных тренеров. Тот же Иван Юрич (тренер "Торино" — прим.) уже давно в Италии. Считай, местный. Это не считается. А в Германии сколько? Там иностранцев не найдешь — только "Бавария" себе позволяла такое.

Все стараются приглашать своих, в редких случаях — иностранцев. И чтобы попасть в этот ограниченный список, должны быть люди, которые начнут продвигать тебя там. Какой‑то покровитель, как у Леонида Слуцкого в Англии. Он же не просто так поехал — год учил английский, ходил на тренировки "Челси", и потом принял "Халл". Там все было подготовлено — возможно, в перспективе даже под "Челси". Ему помогал Роман Абрамович. Могу ошибаться, но в любом случае в этом нет ничего обидного.

Если никто не подтолкнет, ни один из наших тренеров не попадет в топ‑лигу. Невозможно это даже представить. В Европе никто не скажет: "О, Семак выиграл четыре чемпионата России. Сейчас возьмем его". Без агентов это нереально», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Шалимов ранее возглавлял «Краснодар», «Ахмат» и «Урал».