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    Йоканович: Мы недостаточно хорошо владели контролем мяча, нам не хватало скорости

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Крылья Советов
    Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничью в ответном матче с «Крыльями Советов» в 1/4 Кубка России.

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Я доволен сегодняшним результатом, но также стоит отметить, что мы хорошо начали игру, держали ход игры под контролем, но после пенальти нити игры были потеряны. Мы недостаточно хорошо владели контролем мяча, нам не хватало скорости. Пытались в первом тайме сравнять счет, но не удалась.

    Во втором тайме не хватало где-то агрессии, спортивной злости. Мяч не особо быстро ходил, это было видно, постарались в конце сделать навал, но, к сожалению, это не увенчалось итоговым успехом», — сказал Йоканович.

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