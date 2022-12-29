Марш: «Ман Сити» может управлять игрой

Джесси Марш Фото: globallookpress.com
«Одна вещь, которую все знают о "Ман Сити", это то, что они могут управлять игрой, владея мячом, и выводя вас из равновесия. Немного разочаровывает время, в которое были забиты голы.
Когда "Сити" заставляют вас много бегать, и это становится битвой на истощение, у них появляются моменты, потому что мы устаем. Мы наверняка могли выиграть больше единоборств», — цитирует Марша BBC.
После этой игры «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ — 35 очков, «Лидс» — 15-е место и 15 очков.