Марш: «Ман Сити» может управлять игрой

Главный тренер «Лидса»высказался о поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Одна вещь, которую все знают о "Ман Сити", это то, что они могут управлять игрой, владея мячом, и выводя вас из равновесия. Немного разочаровывает время, в которое были забиты голы.

Когда "Сити" заставляют вас много бегать, и это становится битвой на истощение, у них появляются моменты, потому что мы устаем. Мы наверняка могли выиграть больше единоборств», — цитирует Марша BBC.

Календарь и таблица АПЛ

После этой игры «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ — 35 очков, «Лидс» — 15-е место и 15 очков.