ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии»
  • 01:02
    • ПСЖ в меньшинстве вырвал победу у «Страсбурга»
  • 00:56
    • «Манчестер Сити» обыграл «Лидс», Холанн оформил дубль
  • 00:19
    • Гакпо стал игроком «Ливерпуля»
  • 01:02
    • «Лион» уверенно обыграл «Брест»
    Все новости спорта

    Марш: «Ман Сити» может управлять игрой

    Футбол Футбол Англии Лидс Манчестер Сити
    Главный тренер «Лидса» Джесси Марш высказался о поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    Джесси Марш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джесси Марш

    «Одна вещь, которую все знают о "Ман Сити", это то, что они могут управлять игрой, владея мячом, и выводя вас из равновесия. Немного разочаровывает время, в которое были забиты голы.

    Когда "Сити" заставляют вас много бегать, и это становится битвой на истощение, у них появляются моменты, потому что мы устаем. Мы наверняка могли выиграть больше единоборств», — цитирует Марша BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой игры «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ — 35 очков, «Лидс» — 15-е место и 15 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» будет торопиться
  • «Сассуоло» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» учинят разгром аутсайдеру
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • В разборках лидеров группы Чехия может уйти в отрыв
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс 29 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры