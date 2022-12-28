Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осер» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.10.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Монако»).
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