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    Осер — Монако. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.12.2022 в 19:00 начнется матч в Лиге 1 Осер — Монако

    Футбол Лига 1 Осер Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Осер и Монако начнут матч в 19:00 в Лиге 1, 28.12.2022.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осер» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Монако»).

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