«Осер» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 19:00 мск. «Осер» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Осер» находится на 13 месте в таблице.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 15 матчах «Осер» пропустил уже 31 раз.

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В своем предыдущем матче «Осер» не смог разжиться очками. На выезде команда была разгромлена блестящим ПСЖ (5:0).

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«Осер» после того провел еще и 3 контрольных встречи. В них команда добыла 2 победы и ничью.

В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Нужно немедленно набирать очки, иначе вылет будет неизбежен.

«Монако»

«Монако» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 6 место едва ли можно назвать успешным.

В предыдущем своем поединке «Монако» не разжился очками. Дома монегаски не смогли справиться с атаками «Марселя» (2:3).

Зато в контрольных матчах команда Александра Головина смотрелась неплохо. Об этом говорят 2 победы и ничья, добытые в них.

А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 15 матчах монегаски пропустили в свои ворота 21 мяч.

В этой встрече «Монако» явно будет стараться разжиться очками. Из пяти последних очных поединков монегаски трижды переиграли «Осер».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.83.

На викторию «Осера» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.04.

Монегаски максимально настроены подняться повыше в турнирной таблице , к тому же «Осер» многовато пропускает в свои ворота.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.17.