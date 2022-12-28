«Осер»
Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Осер» находится на 13 месте в таблице.
Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 15 матчах «Осер» пропустил уже 31 раз.
Коэффициенты матча Осер — Монако
В своем предыдущем матче «Осер» не смог разжиться очками. На выезде команда была разгромлена блестящим ПСЖ (5:0).
«Осер» после того провел еще и 3 контрольных встречи. В них команда добыла 2 победы и ничью.
В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Нужно немедленно набирать очки, иначе вылет будет неизбежен.
«Монако»
«Монако» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 6 место едва ли можно назвать успешным.
В предыдущем своем поединке «Монако» не разжился очками. Дома монегаски не смогли справиться с атаками «Марселя» (2:3).
Зато в контрольных матчах команда Александра Головина смотрелась неплохо. Об этом говорят 2 победы и ничья, добытые в них.
А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 15 матчах монегаски пропустили в свои ворота 21 мяч.
В этой встрече «Монако» явно будет стараться разжиться очками. Из пяти последних очных поединков монегаски трижды переиграли «Осер».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.83.
На викторию «Осера» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.04.
Монегаски
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.17.