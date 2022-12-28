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    Одни забьют, другие — нет!

    «Осер» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Осер» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 19:00 мск. «Осер» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Декабря 2022 года
    Осер
  • Осер
    •  Осер 19:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Осер»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Осер» находится на 13 месте в таблице.

    Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 15 матчах «Осер» пропустил уже 31 раз.

    Коэффициенты матча Осер — Монако

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    В своем предыдущем матче «Осер» не смог разжиться очками. На выезде команда была разгромлена блестящим ПСЖ (5:0).

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    «Осер» после того провел еще и 3 контрольных встречи. В них команда добыла 2 победы и ничью.

    В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Нужно немедленно набирать очки, иначе вылет будет неизбежен.

    «Монако»

    «Монако» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 6 место едва ли можно назвать успешным.

    В предыдущем своем поединке «Монако» не разжился очками. Дома монегаски не смогли справиться с атаками «Марселя» (2:3).

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    • Зато в контрольных матчах команда Александра Головина смотрелась неплохо. Об этом говорят 2 победы и ничья, добытые в них.

    А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 15 матчах монегаски пропустили в свои ворота 21 мяч.

    В этой встрече «Монако» явно будет стараться разжиться очками. Из пяти последних очных поединков монегаски трижды переиграли «Осер».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Осера» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.04.

    Монегаски максимально настроены подняться повыше в турнирной таблице, к тому же «Осер» многовато пропускает в свои ворота.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.17.

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    «Осер» — «Монако»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет!
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