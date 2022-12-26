В 15:00 26.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Уотфорд» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уотфорд» — «Миллуолл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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